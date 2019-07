La Copa America si è conclusa con la vittoria del Brasile sul Perù per 3-1. I verdeoro tornano al successo dopo dodici anni di digiuno. La Juventus sorride con Alex Sandro, scelto da Tite per riportare la Seleçao al successo. Ma c'è anche un ex bianconero che ha motivo di festeggiare ulteriormente: si tratta di Dani Alves. Il terzino brasiliano è stato premiato come miglior giocatore della competizione. Un riconoscimento importantissimo.