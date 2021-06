Da Juventus.com.



Copa America al via! Sono stati tre i giocatori della Juventus coinvolti, nella notte, nelle gare valide per il primo turno della competizione. Alex Sandro e Danilo con il Brasile, Cuadrado con la Colombia. Per tutti e tre inizio con vittoria.



A scendere in campo per primi, dando così il via al torneo, sono stati i brasiliani, che hanno sconfitto 3-0 il Venezuela. Di Marquinhos, Neymar e Gabriel Barbosa le reti. Danilo ha giocato tutta la gara, Alex Sandro è subentrato a Renan Lodi a inizio secondo tempo. Successo di misura per Cuadrado e la Colombia: 1-0 all'Ecuador con Juan in campo per tutti i 90 minuti.



Tornando in Europa, ieri ha esordito l'Olanda di de Ligt, non impiegato in quanto non al meglio della condizione fisica, ma ovviamente vicino ai suoi compagni che si sono imposti 3-2 sull'Ucraina. Oggi tocca a Szczesny (Polonia-Slovacchia alle 18:00) e Morata (Spagna-Svezia alle 21:00).