Il successo dell'Argentina ha riportato entusiasmo in casa albiceleste, dopo l'inizio di Copa America alquanto travagliato. La sfida ai quarti con il Venezuela ha permesso così ai ragazzi di Scaloni di redimersi da quello che sembrava essere l'ennesimo fallimento. Il successo ​​è arrivato grazie alle reti di Lautaro Martinez e Lo Celso, mentre per il bianconero Paulo Dybala si registrano solo 6' minuti in campo, subentrando ad Aguero (autore dell'assist per il primo gol). Per il 10 della Juventus sono stati solo 21 i minuti di utilizzo nel corso della competizione continentale sudamericana.