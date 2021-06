"Le decisioni della Conmebol generano incertezze tra tutti i giocatori, non solo per il rischio che comportano per la salute, ma anche per la tranquillità e le garanzie che tutti gli attori richiedono per il normale svolgimento della Copa America"



Così Juan Cuadrado commenta tramite Instagram Stories la situazione di caos attorno al massimo torneo per nazionali sudamericano, che a causa della situazione pandemica e alle proteste colombiane ha continuato a cambiare location e, dopo che è salta l'ipotesi Argentina, è stato stabilito che si disputerà in Brasile. Una decisione che ha fatto storcere il naso ai più, dato che anche nel Paese governato da Bolsonaro c'è una situazione Covid non facile. Tra le reazioni contrarie, si registra anche questa del terzino destro della Juventus.