Notte di #CopaAmerica per il

Secondo impegno di Copa America per il Brasile. I verdeoro scendono in campo questa notte alle 2 per affrontare il Perù, dopo aver liquidato il Venezuela nella prima partita. Nella lista dei calciatori del Brasile, compaiono anche due juventini: Danilo e Alex Sandro. I due hanno ricevuto gli auguri via social della Juventus.