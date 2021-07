Lacelebra sul suo profilo ufficiale Twitter, autore di un gol su calcio di punizione con la sua Colombia nella finale di Copa America contro il Perù. L'esterno con la sua rete ha contribuito alla vittoria della nazionale colombiana, che si è quindi classificata sul gradino più basso del podio nella competizione, in attesa della finalissima di questa notte tra Brasile e Argentina. "Nella notte in gol Cuadrado con la Colombia. Bravo Juanito, terzo in Copa America", ha twittato la società bianconera sul social network.