Questa notte, alle 2 ora italiana, si disputerà la finale per il terzo e quarto posto della Copa America tra Colombia e Perù. In campo ci sarà anche il calciatore della Juventus, Juan Cuadrado, che proverà a trascinare i suoi sul gradino più basso del podio, consolazione non da poco. A lui, attraverso i social, la Vecchia Signora ha dedicato un messaggio: "¡Vamos Cuadra! Cuadrado nella notte è atteso dalla Finale per il 3' posto alla #CopaAmerica!"