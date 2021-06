Rodrigo Bentancur è entrato con un buon impatto sulla gara nella ripresa ieri sera in Bolivia-Uruguay, finita 0-2 per la celeste. Un risultato che consente a Cavani & co. di accedere aritmeticamente ai turni a eliminazione diretta della Copa America. Il centrocampista della Juventus ha così celebrato su Instagram questo risultato: "Ora dobbiamo chiudere nel migliore dei modi il girone"