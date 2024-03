Il CT dellaLucianoha parlato al sito ufficiale della Federazione in vista dell'amichevole di questa sera contro il Venezuela, rispondendo anche a una domanda sulle scelte dei giocatori da portare all', negli ultimi due mesi di campionato. Ecco il suo commento: "Noi saremo attenti e presenti dentro gli allenamenti delle squadre, dentro gli incontri di campionato. Ci porteremo dietro cosa succederà in termini di comportamento in queste due amichevoli e abbiamo da vedere qualcuno di nuovo. C'è sempre possibilità di inserirsi. Anzi, essendo l'Italia e avendo il bisogno di dover creare roba sempre più forte e nuova è chiaro che si vanno a fare queste prove e poi ci si porta via il risultato di queste prove".