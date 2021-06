"Siamo arrivati ad attaccare anche la nostra Nazionale (convocazioni, battute e altro). Non c'è limite a nulla. Dobbiamo esser vicini alla nostra squadra, che rappresenta il nostro Paese! Forza Azzurri, date tutto quello che avete, fateci sognare agli Europei!!!"



Questo il messaggio lanciato su Twitter da Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus e attualmente opinionista Rai per le partite della Nazionale. Le convocazioni del c.t. Mancini sono arrivate nella tarda serata di ieri e ha suscitato diverse polemiche l'inclusione nell'elenco di Federico Bernardeschi.