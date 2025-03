Convocazioni Brasile: non c'è Douglas Luiz, presente Danilo

AFP via Getty Images

Il ct del, Dorival Junior, ha ufficializzato le sue scelte per le prossime sfide della nazionale contro Argentina e Colombia, entrambe valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo. Tra i convocati, spicca l'assenza di giocatori della Juventus.è stato escluso a causa di un infortunio, mentrenon è stato selezionato.Nonostante l'assenza di giocatori bianconeri, c'è una nota di familiarità per i tifosi juventini: l'ex difensore della, è stato convocato. L'attuale giocatore del Flamengo continua a essere un punto di riferimento per la difesa della Seleção, e la sua presenza conferma la sua importanza nel panorama calcistico brasiliano.

Le sfide contro Argentina e Colombia saranno cruciali per il Brasile, che punta a consolidare la sua posizione nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Dorival Junior dovrà fare affidamento su una rosa ampia e competitiva.