| Селектор Драган Стојковић објавио је коначан списак играча за предстојеће утакмице у Лиги нација.



ì | 2. јун, Београд

| 5. јун, Београд

| 9. јун, Стокхолм

2. јун, Београд
5. јун, Београд
9. јун, Стокхолм
12. јун, Љубљана

Il Ct dellaDragan Stojkovic ha reso nota la lista dei convocati per le sfide del mese di giugno in Nations League contro Svezia, Slovenia e Norvegia: esclusione per l'attaccante dellaDusan, presenti invece altri nove "italiani": Vanja e Serie Milinkovic Savic, Lukic, Ilic, Lazovic, Terzic, Nastasic, Milenkovic e Djuricic.