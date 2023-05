Tra i giocatori che la Juventus ha convocato per la gara contro la Cremonese c'è anche Barbieri. L'esterno ha terminato la stagione con la Juve Next Gen e adesso può essere utile per la prima squadra. Allegri, dopo averlo fatto giocare dal primo minuto contro il Sassuolo, pensa di affidargli nuovamente una maglia da titolare. Potrebbe agire sulla corsia destra al posto di Cuadrado.