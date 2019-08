Emre Can torna tra i convocati della Germania. Dopo qualche assenza nella lista di Joachim Low, il centrocampista della Juventus ci sarà per le partite di qualificazione ai prossimi Europei contro Irlanda del Nord e Olanda. Questi tutti i convocati:



PORTIERI- Manuel Neuer (Bayern Monaco), Bernd Leno (Arsenal), Marc-André Ter Stegen (Barcellona).

DIFENSORI- Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Marcel Halstenberg e Lukas Klostermann (Lipsia), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlino), Niklas Suele (Bayern), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

CENTROCAMPISTI- Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Juventus), Leon Goretzka (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer), Jonas Hector (Colonia), Toni Kroos (Real Madrid).

ATTACCANTI- Marco Reus (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern), Luca Waldschmidt (Friburgo), Timo Werner (Lipsia).