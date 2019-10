La Germania ha reso noti i calciatori convocati per le prossime partite contro Argentina ed Estonia: nella lista è presente anche Emre Can, nonostante il poco minutaggio accumulato nella Juve, ma a sorpresa non Khedira.





Questa la lista completa: Neuer, Leno, ter Stegen; Hector, Ginter, Tah, Klostermann, Sule, Halstenberg, Stark; Kimmich, Havertz, Kroos, Amiri, Emre Can, Gundogan; Gnabry, Brandt, Reus, Waldschmidt, Werner.