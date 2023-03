Per l'amichevole contro il Marocco (in programma il 25 marzo) il Ct brasiliano, Ramon Menezes, ha convocato 20 giocatori. Nella lista è presente un solo calciatori proveniente dalla Serie A, ovvero Roger Ibanez della Roma. Nessuno dei tre giocatori della Juve presenti al Mondiale in Qatar, ovvero Danilo, Bremer ed Alex Sandro, è stato chiamato per il prossimo impegno della nazionale.PORTIERI: Ederson, Mycael, Weverton;DIFENSORI: Ibanez, Eder Militao, Marquinos, Robert, Arthur, Emerson Royal, Alex Telles, Renan Lodi;CENTROCAMPISTI: André, Andrey, Casemiro, Joao Gomes, Paquetà, Raphael Veiga;ATTACCANTI: antony, Richarlison, Rodrygo, Rony, Vinicius Junior, Vitor Roque.