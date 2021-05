Il c.t. dell'Argentina Lionel Scaloni ha diffuso le convocazioni per i prossimi impegni della nazionale sudamericana per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Spicca l'assenza di Paulo Dybala, che paga evidentemente tutte le difficoltà patite durante questa stagione alla Juventus. Ma un giocatore bianconero, almeno come proprietà del cartellino, è presente nell'elenco: il difensore dell'Atalanta Cristian Romero, convocato insieme al compagno di reparto Palomino.

Assente dall'elenco pure Mauro Icardi, non al top ultimamente nel Paris Saint-Germain. Tra i convocati, invece, ci sono Leo Messi, il Papu Gomez e De Paul.