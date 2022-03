La prossima settimana sarà decisiva per le sorti dell'Italia intera e di molte altre nazioni incerte della loro presenza ai Mondiali in Qatar nel 2022. Ci saranno infatti le gare di qualificazione delle squadre che non sono riuscite ad accedere direttamente e tra queste c'è anche l'Argentina di Leo Messi. Qualche istante fa, sono stati pubblicati i nomi dei convocati di Scaloni e tra questi figura ancora una volta il nome del baby bianconero Soulè, al contrario di quello di Paulo Dybala, escluso ancora una volta.



Portieri - Armani, Musso (Atalanta), Rulli.



Difensori - Montiel, Foyth, Molina (Udinese), Pezzella, Martinez Quarta (Fiorentina), Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico. Centrocampisti - Franco Carboni (Inter), Gonzalez (Fiorentina), Paredes, Rodriguez, De Paul, Palcios, Romero (Lazio), Mac Allister, Angel Correa, Soulé (Juventus).



Attaccanti - Ocampos, Valentin Carboni (Inter), Di Maria, Garnacho, Joaquin Correa (Inter), Paz, Messi, Boyè, Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez, Lanzini.