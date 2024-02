Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: "Inizio ad avere la convinzione che Allegri non sarà l'allenatore dell'anno prossimo Un discorso che parte da certe dichiarazioni, da certi sviamenti sul discorso rinnovo. Ha ancora un anno e non vorrebbe andare in scadenza l'anno prossimo. La Juve non ha vinto trofei in due anni e mezzo e vorrebbe più certezze da questo finale di stagione". Una convinzione di molti. Ma qual è il pensiero del club su partire nella nuova stagione con un allenatore in scadenza? QUI La situazione