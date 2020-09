Quattro prove per ottenere la cittadinanza italiana. E' l'esame B1, il test di lingua cosidetto “livello soglia” che serve agli aspiranti cittadini e agli stranieri che vogliono lavorare in ambiente italiano. 4 test da affrontare insieme: ascolto (comprensione di testi orali), lettura e scrittura (comprensione di brevi testi scritti), usi dell’italiano (comprensione degli usi dell’italiano in contesti comunicativi quotidiani e produzione di brevi e semplici testi scritti) e comunicazione faccia a faccia. Il costo? 80 euro. La durata? Due ore e mezza più 10 minuti per la prova di comunicazione. Lo scrive la Gazzetta.