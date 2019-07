Sembra tutto fatto per il passaggio di James Rodriguez al Napoli. L'attaccante colombiano ha deciso il suo futuro. Dopo le insistenti voci di un suo imminente trasferimento all'Atletico Madrid, il giocatore del Real Madrid ha deciso di seguire il suo ex allenatore Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'affare si può concretizzare sulla base di 42 milioni. Resta da capire se verrà accettato la rateizzazione dei pagamento. Attualmente, Atletico e Juventus sembrano più lontani dal sogno James.