Visto che le plusvalenze contribuiscono, spesso in misura decisiva, al rispetto dei criteri economico-finanziari richiesti ai club ai fini dell’iscrizione alle competizioni, il problema di una sopravvalutazione artificiale dei calciatori si pone all’atto dei controlli federali. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’attuale sistema di norme non pone alcun paletto, non coglie alcuna differenza tra una plusvalenza e un’altra. Da tempo le istituzioni studiano correttivi per arginare il fenomeno. Il presidente federale Gravina aveva dato l’input affinché la Covisoc potesse segnalare agli organi di vigilanza.