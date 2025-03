Controlli nel calcio: si va verso il rinvio per la prossima stagione

Getty Images

La commissione per il controllo dei costi nel calcio, voluta con determinazione dal ministro Andrea Abodi, fatica a prendere forma. L’obiettivo di rendere il sistema più sostenibile e ridurre le perdite dei club procede a rilento, con progressi limitati dopo l’annuncio dello scorso maggio e le polemiche sui costi annuali, stimati in 3,5 milioni di euro.Secondo Il Fatto Quotidiano, il nuovo organismo non sarà operativo nella prossima stagione, lasciando ancora alla Covisoc – l'organo della FIGC che il governo intendeva sostituire – il compito di valutare le iscrizioni ai campionati professionistici. La commissione, una volta attiva, avrà poteri ispettivi, accesso ai documenti e il compito di analizzare bilanci e proprietà dei club. Era prevista la nomina di sette esperti con mandato settennale, tra cui i presidenti di Inps e Agenzia delle Entrate.

Le nomine si sono concluse a ottobre con la designazione di Alessandro Annessa per il basket e Francesca Di Donato per il calcio, nonostante i tentativi – anche del presidente FIGC Gravina, sostenuto da UEFA e FIFA – di accantonare il progetto a favore della Covisoc. Il governo promette di completare le nomine entro fine mese, ma tra iter parlamentari e regolamenti, il debutto della commissione slitta alla stagione 2026/27, con un anno di ritardo rispetto ai piani iniziali.