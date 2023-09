Come racconta il Corriere dello Sport, slittano alle controanalisi che dovranno confermare, o meno, la positività di Paulal testosterone, come emerso dalle prime analisi effettuate dopo il controllo effettuato al termine di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Le controanalisi erano state inizialmente fissate per il 20 settembre ma sono state spostate a causa dell'indisponibilità in quella data del perito di parte, scelto dal giocatore bianconero. Pogba, intanto, ieri è comparso in tribunale a Parigi per la prima udienza del processo nei confronti di diversi indagati in merito alla vicenda di estorsione e sequestro subìta dallo juventino nel marzo 2020