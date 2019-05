Una formazione inedita per la partita finale della stagione. Potremmo chiamarla l’ultima “allegrata”, una Juventus mai vista prima che oggi pomeriggio affronterà a Marassi la Sampdoria.



LA JUVE ANTI-SAMP - Max Allegri ha annunciato l’undici titolare ieri in conferenza stampa, ma il modulo bianconero potrebbe variare in più modi: molto dipenderà dal ruolo di Martin Caceres, che completerà la difesa formata da Rugani e Chiellini. L’uruguaiano può ricoprire la posizione di terzo centrale oppure fare il terzino destro in una linea a quattro, con De Sciglio sulla fascia opposta. Tanta duttilità anche a centrocampo, con Cuadrado e Pereira possibili ali di un 4-4-2. Occhio però all’ipotesi che vede il colombiano interno di centrocampo e il brasiliano esterno d’attacco al fianco di Dybala e Kean.