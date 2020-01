La Juventus dovrà prestare massima attenzione nella sfida di stasera all'Olimpico contro la Roma. Se non altro, dal punto di vista tattico, con Paulo Fonseca che ha sperimentato nei giorni scorsi la difesa a tre per arginare l'attacco bianconero. Così, come riporta Il Corriere dello Sport, alla coppia solita di centrali formata da Mancini e Smalling, il tecnico portoghese potrebbe aggiungere anche il turco Cetin. Classe '97, il centrale ha già giocato in trio con i due compagni, nel finale della partita contro il Napoli sempre all'Olimpico. In quella circostanza, fu espulso pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, per un fallo però "salvifico" su Milik al limite dell'area. Il polacco è stato fermato ad un passo da Pau Lopez, impedendo così al Napoli di segnare il 2 a 2 nel finale.