Le partite si vincono a centrocampo. Un vecchio luogo comune che in realtà è una grande verità. Dai giusti tasselli nel reparto nevralgico di una squadra dipendono le buone e le cattive riuscite di un progetto tecnico-tattico. Ed ecco perché sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola c'è un approfondimento su un aspetto peculiare del centrocampo della Juventus in vista della supersfida di domenica sera nella tana dell'Inter.



LA JUVE HA DUE "CONTE"... - Scrive la Rosea: "Dal derby col Torino in poi si è capito che rinunciare a McKennie è difficile; Ramsey ha consolidato il suo ruolo di arma tattica, specie contro avversari difficili. Il texano corre bene, specie quando il pallone è nei piedi dei suoi compagni: l’arte dell’inserimento senza palla lo avvicina più di ogni altro bianconero ad Antonio Conte, inteso come giocatore. Quando riceve, poi, sa spesso cosa fare. E vede la porta, come faceva il tecnico avversario. Le risorse britannico-americane risultano fondamentali soprattutto quando la Juventus si trova a dover scardinare difese chiuse e piazzate, con il giro-palla che rischia di diventare tanto avvolgente quanto sterile."



... MA NON HA IL PIRLO - Prosegue la Gazzetta: "In quanto a possesso palla, la Juve non ha mai avuto problemi, in questa stagione: è prima in A (57,5%), anche se si considera solo quello nella metà campo avversaria. Vetta della classifica anche per la precisione dei passaggi (89%) e numero di quelli a corto raggio, mentre si scende dal podio (4° posto) sui lunghi: è il risultato di un’occupazione “militare” della trequarti avversaria, ma anche dell’assenza di “un Pirlo”, dei cambi di gioco, delle verticalizzazioni immediate (Chiesa nelle prime settimane torinesi ha sofferto per riuscire a farsi servire sulla corsa)."