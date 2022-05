Come scritto da Tuttosport, in finale di Coppa Italia tornerà la "vera Juve". Stando a quanto riferito dal quotidiano torinese nell'edizione odierna, infatti Massimiliano Allegri recupererà alcuni giocatori chiave per il match di mercoledì prossimo contro l'Inter: in primis Cuadrado, ma torneranno al meglio anche de Ligt e Danilo dopo i rispettivi acciacchi. Dovrebbe poi tornare anche Manuel Locatelli, mentre spera in un miracoloso recupero anche Weston McKennie.