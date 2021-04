DA AGIPRONEWS



Nell’attesa di ritrovarsi fra un mese nella finale di Coppa Italia, Atalanta e Juventus si giocano domenica al Gewiss Stadium un pezzo di stagione. Chi vince fa un grande passo verso la Champions League del prossimo anno, chi perde rischia di mettersi nei guai. Situazione scivolosa soprattutto per la Juventus, per la quale una eventuale estromissione dalla Champions sarebbe un disastro sportivo e societario. Al riguardo, le previsioni dei bookmaker non sono molto incoraggianti: per gli analisti di Planetwin365 l’Atalanta domenica gioca da favorita, anche se le quote sono ravvicinate: l’«1» nerazzurro è a 2,47, il «2» bianconero vale 2,75. I precedenti però evocano la «X», data a 3,55, visto che quattro degli ultimi sei incroci tra le due squadre sono terminati in parità. Di una cosa i bookmaker sembrano sicuri: ci saranno gol su entrambi i versanti, come è sempre successo nelle più recenti quattro sfide in campionato, tanto che il Goal piomba a livelli minimi, 1,40. A proposito, la Juve si troverà di fronte lo spauracchio Zapata, che ai bianconeri ha già fatto sette gol in carriera, cominciando con le maglie dell’Udinese e della Sampdoria. Un’altra rete del colombiano è data a 2,20, anche se il bomber più probabile del match è ancora una volta Ronaldo, a 1,85.