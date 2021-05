Come è normale e giusto che sia, si continua a discutere della pesante sconfitta di ieri inferta dal Milan alla Juventus. Ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati è intervenuto Massimo Mauro che ha detto: "Tatticamente e tecnicamente la partita non è esistita, forse perchè la Juve non è riuscita a giocarla. Non essere capaci di una reazione nella partita più importante dell'anno è avvilente. C'è anche da dire che allenare un gruppo che ha vinto per così tanto tempo, solo chi lo fa capisce quanto è difficile, Pirlo lo ha capito, all'inizio aveva tanto entusiasmo, forse però avrebbe dovuto chiacchierare un po' di più con Agnelli. Io il cambiamento Allegri-Sarri l'ho visto positivamente, un tentativo condivisibile, però dopo 2 anni col senno di poi è andato male, è una constatazione, non una critica e mi spiace perchè mi sarebbe piaciuto un progetto così, ma più solido."