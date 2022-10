E' notte fonda in casae l'alba di un nuovo giorno sembra destinata a non sorgere in breve tempo. La sconfitta di Milano ha infatti riportato preoccpuazioni e malcontento in tutto l'ambiente bianconero che, ora si interrogaMa il tempo per pensare non c'è, perchè martedi Madama sarà impegnata in Israele per giocarsi la gara di ritorno contro il Maccabi Haifa, dove sarà imperativo conquistare i 3 punti se si vuole continaure a- Per farlo la Juve potrà contare nuovamente sulla presenza di una delle stelle di questa squadra e che ieri è pesantemente mancato sul prato di San Siro. Il riferimento va senza ombra di dubbio ad Angel, autore di 3 assist sublimi nella prima delle due gara contro ile che teneterà di ripetersi martedi. L'esperienza dell'argentino e le sue giocate funamboliche possono mettere a repentaglio le difese di ogni avversario e sarà proprio l'ex Psg che. Intendiamoci, non può il solo Di Maria risolvere tutte le problematiche di questa squadra, ma sicuramente potrà cercare di evitarne qualcuna.