Questa sera allo stadio Dall'Ara discenderà in campo la. La domanda è lecita: chi giocherà in attacco? Dusanè rientrato tra i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri dopo il problema alla caviglia che lo ha lasciato in tribuna, con sguardo sofferente, nella gara contro l'Inter di Coppa Italia, valso poi l'eliminazione ai bianconeri. L'alternativa è rappresentata da Arek, l'attaccante polacco è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese.Il gol però manca ad entrambi da tempo. Dusan non segna dallo scorso 7 febbraio in Serie A, da quella doppietta ai danni della Salernitana che sembrava poterlo riportare in alto. Milik addirittura non va a segno dallo scorso 22 gennaio in quel 3-3 contro l'Atalanta, pochi giorni dopo la stangata del -15. Chi giocherà questa sera? Come riferisce Tuttosport tutto sembra andare verso una staffetta già concordata con uno dal primo minuto e l'altro pronto a subentrare a gara in corso per dare il suo apporto. Quello che manca però è il gol, con entrambi che sperano che quella di Bologna possa essere la gara del riscatto.