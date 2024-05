Nonostante la pioggia incessante, lamostra la sua indiscussa qualità sul campo. In una partita ostica contro l’Arezzo, i ragazzi di mister Brambilla emergono con una vittoria per 2-0, il merito della rete su rigore di Savona e Damiani nel finale. Questo risultato garantisce loro il passaggio al secondo turno dei playoff di Serie C, dove li attende un duro scontro contro il Pescara. La determinazione e la forza dimostrate in questa partita promettono emozioni intense per il prossimo incontro, mentre i tifosi bianconeri si preparano a sostenere la loro squadra con ancora più fervore.