Contro chi gioca la Juventus Next Gen ai playoff di Serie C

Al momento non è ancora possibile sapere quale sarà l’avversaria della Juventus Next Gen nei playoff di Serie C, ma il regolamento della post-season è già definito. Si tratta di un cammino complesso e articolato, che coinvolge ben 28 squadre tra le tre divisioni della Lega Pro. Ecco, nel dettaglio, come funziona la struttura dei playoff:

La Juventus Next Gen, già qualificata, ora attende di conoscere il suo primo avversario in questa lunga corsa verso la promozione.