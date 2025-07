Contro chi gioca la Juventus se va ai quarti di finale del Mondiale per Club?

2025 Getty Images

Contro chi giocherebbe la Juventus ai quarti?

Lascenderà in campo martedì 1 luglio a Miami per affrontare ilnegli ottavi di finale del Mondiale per Club. All'Hard Rock Stadium, i bianconeri sfidano i Blancos guidati da Xabi Alonso con l'obiettivo di entrare tra le prime otto del torneo.Al netto di una sfida molto delicata contro le Merengues, la squadra di Tudor vuole reagire dopo la clamorosa sconfitta contro il Manchester City. La Juve è chiamata ad una missione molto complicata, ma Yildiz e compagni devono quantomeno provarci ad ambire al passaggio del turno.

Se la Juventus dovesse riuscire nell'impresa di battere e eliminare il Real Madrid, ai quarti di finale i bianconeri sfiderebbero la vincente della partita tra Borussia Dortmund e Monterrey.