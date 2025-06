Contro chi gioca la Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per Club?

AFP via Getty Images

Contro chi gioca la Juventus agli ottavi?

Missione compiuta per lache, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, ha sconfitto i marocchini del Wydad Casablanca nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, staccando così il pass per gli ottavi finale del neonato torneo iridato con format a 32 squadre.Dopo il 5-0 rifilato all'Al-Ain, la squadra di Igor Tudor ha strappato l'intera posta in palio anche contro la formazione marocchina, la quale aveva già perso all'esordio contro il Manchester City di Pep Guardiola.La Juventus è certa di aver ottenuto un posto per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri, dunque, accedono così alla fase ad eliminazione diretta e nell'ultimo turno della fase a gironi affronteranno il Manchester City per decretare quale squadra chiuderà al primo posto il girone G. Un dettaglio non di poco conto perché in base al posizionamento finale della Juve nel raggruppamento, sarà poi possibile capire chi sarà l'avversario dei bianconeri agli ottavi.

La Juve, infatti, affronterà sicuramente una squadra del girone H, del quale fanno parte. In caso di vittoria del girone la Juve affronterà la seconda classificata del gruppo H, mentre se i bianconeri dovessero chiudere al secondo posto sfiderebbero la vincente del girone H.