Dopo aver chiuso il girone d'andata al secondo posto, laha iniziato il suo 2024 battendo per due volte la Salernitana: 6-1 negli ottavi di Coppa Italia e 2-1 in campionato. Poi è arrivato il successo contro il Frosinone, sempre in Coppa Italia. e la vittoria contro il Sassuolo per 3-0. Di seguito andiamo a scoprire quale sarà il prossimo impegno ufficiale della Vecchia Signora.La Juventus giocherà la prossima partita ufficiale contro ilmatch valevole per la 21esima giornata di Serie A.Dopo l'ottimo girone di andata, i bianconeri iniziano quello di ritorno, proprio contro l'unica squadra che li ha battuti fino ad ora.La Juventus affronterà il Lecce nel 21esimo turno di Serie A. Il match si giocherà domenica 21 gennaio allo stadio Via del Mare di Lecce. Calcio d'inizio alle