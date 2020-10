25mila euro di multa in due partite per Fabio Paratici, ammenda dovuta alle proteste e atteggiamento irrispettoso verso gli arbitri. Un nervosismo che, secondo quanto riporta Tuttosport, non dipenderebbe però dalla sua posizione alla Juventus, ben salda nonostante il contratto scada il prossimo 30 giugno 2021. Il rapporto tra il CFO bianconero e il presidente Agnelli è ottimo e diretto, per il momento non c'è urgenza di affrontare l'argomento che verrà discusso più avanti.