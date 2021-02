1









Non sarà una trattativa facile quella per il rinnovo di Paulo Dybala, che alla fine potrebbe non firmare il prolungamento ed essere ceduto davvero alla fine di questa stagione. L'argentino non sta vivendo una grande annata, nel post partita di ieri Paratici ha detto che la Juve sta aspettando il 'vero' Dybala e che per il rinnovo se n'è parlato, se ne sta parlando e se ne parlerà. La scadenza è fissata per il 2022, la trattativa va avanti da quasi un anno ma la fumata bianca ancora non è arrivata.