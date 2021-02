La trattativa per il rinnovo di Dragusin è ancora in stallo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il classe 2002 non avrebbe trovato ancora l’accordo per il prolungamento perché vorrebbe delle garanzie tecniche: un impiego maggiore in vista del futuro e la certezza di non essere ceduto in prestito, dal momento che fino ad adesso ha fatto apparizione sporadiche.