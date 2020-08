2









Nono scudetto consecutivo della Juve e premio come MVP della Serie A: Paulo Dybala ha ribaltato la situazione rispetto a un anno fa, quando sembrava dovesse lasciare la Juventus: Tottenham e Manchester United erano in prima fila, poi la volontà del giocatore di rimanere a Torino ha fatto la differenza. Paulo ha avuto ragione, perché con Sarri in panchina in 30 partite di campionato ha segnato 11 gol e fatto altrettanti assist (escludendo le prime tre giornate in cui ha giocato appena 14'). Non l'ha fermato neanche il Covid, perché dopo essere guarito dal virus e con il campionato che ha riaperto il sipario, Dybala ha segnato 4 gol consecutivi nelle prime quattro gare dalla ripresa. L'intesa con Ronaldo era perfetta e la Juve viaggiava di corsa verso l'ennesimo tricolore.



LE CIFRE - Dopo la Champions, la priorità del giocatore è il rinnovo del contratto: una trattativa che va avanti da prima del lockdown e che ha subito una frenata proprio in quei tre mesi; la volontà di entrambe le parti è quella di chiudere la trattativa in tempi brevi, Paratici vorrebbe trovare l'accordo totale prima dell'apertura del mercato (2 settembre). Sul piatto c'è un contratto a più di 10 milioni di euro l'anno fino al 2025, la Juve ha già scelto Dybala come simbolo del futuro sia dentro che fuori dal campo. MERCATO - Il rinnovo di Paulo cambia anche le strategie di mercato della Juve: i bianconeri sono alla caccia di un nuovo numero nove legato anche all'uscita di Gonzalo Higuain (lo vuole il River Plate in Argentina ma ha anche richieste in MLS dove gioca il fratello Federico). Difficilmente però la società andrà alla ricerca di un centravanti di livello mondiale, una figura mediatica alla Lukaku o Icardi come quella che avevano cercato un anno fa. Oggi invece di profili di quel tipo ci sono già Ronaldo e Dybala, servirà piuttosto un attaccante funzionale agli altri due e che possa completare un tridente da sogno. Arek Milik è il nome che mette tutti d'accordo: l'attaccante del Napoli è il primo nome nella lista di Paratici che continua a trattare con gli azzurri aper trovare l'accordo. Prima, però, il rinnovo di Dybala.