Ha avuto inizio oggi la finestra di mercato invernale, che vedrà la sua fine il 31 gennaio. Quest'anno, però, c'è stata la volontà forte di introdurre una serie di cambiamenti per facilitare la conclusione di alcune trattative di mercato.



Prima di tutto, è stata riconfermata la possibilità di garantire un supplemento di un paio d'ore oltre la scadenza prefissata delle 20 per poter concludere le proprie trattative: una mossa, insomma, che va incontro tanto alle esigenze dei club che delle televisioni.



La maggiore novità, tuttavia, riguarda il deposito dei contratti per operazioni effettuate tra club italiani, che avverrà finalmente in via telematica e sarà complementare all'International Transfer Matching System della Fifa, che gestisce i transfer per le operazioni internazionali.



Infine, importante anche segnalare l'introduzione di nuovi margini di scadenza relative ad alcune specifiche trattative. Infatti, sarà possibile tesserare dopo la fine della finestra invernale, entro il 26 febbraio, i calciatori il cui contratto è stato rescisso prima dell'inizio della sessione di mercato. Entro il 31 marzo, invece, sarà possibile tesserare calciatori svincolati con contratto scaduto entro il 30 giugno 2019 o svincolati per la mancata iscrizione dei club.