La notizia che ieri ha fatto svoltare la serata della Juventus è stato il rinnovo di contratto di Giorgio Chiellini per altri due anni addirittura. Mandata in archivio la firma del capitano, che formalmente era peraltro svincolato, adesso la nuova missione rinnovo della Juve ha il nome e cognome di Juan Guillermo Cuadrado, in scadenza invece l'anno prossimo.

LA SITUAZIONE - Anche per l'esterno destro colombiano la firma dovrebbe essere una mera formalità. Sono già noti anche i dettagli: prolungamento di un altro anno, quindi fino al 2023 come Chiellini. E con lo stipendio che rimarrà sui 5 milioni di euro a stagione. Aspettiamo solo l'ufficialità.