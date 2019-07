Contrattacco Fiorentina. La Viola vuole tenere Federico Chiesa e dopo averlo ribadito è passata ai fatti, e ora Rocco Commisso studia l'ennesima mossa per togliere il calciatore dai radar della Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina presenterà nei prossimi giorni la proposta formale di rinnovo fino a giugno 2023 con significativo aumento dell'ingaggio fino a 3.5 milioni. Questa la mossa per allontanare quella proposta bianconera da 5 milioni annui per 5 anni. Previsto un incontro col padre e agente Enrico per convincerlo.