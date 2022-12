Il nuovo Presidente, Gianluca Ferrero, lavora da ormai settimane, insieme a John Elkann, per delineare il nuovo Cda anche se ormai tutto è quasi pronto. Sabato infatti, come riporta Tuttosport, la Exor, la società che detiene la maggioranza della JuveL'ultima presieduta da Andrea Agnelli e in cui verrà approvato il bilancio al 30 giugno 2022. Sono giorni significativi quindi, di passaggio tra la vecchia società e quella futura.Il nuovo Cda, come si sa da tempo,. Avvocati, revisori di conti, commercialisti, esperti fiscalisti, saranno queste le nuove figure presenti., per combattere su quattro fronti. Ovvero quello della giustizia ordinaria, sportiva, la Consob e l'UEFA. I tre pilastri della nuova Juve però ci sono già, ovvero Ferrero che si occuperà della governance e delle battaglie legali; Maurizio Scanavino, nuovo direttore generale che avrà il compito di gestire l'azienda Juve e infine Massimiliano Allegri, al centro dell'area sportiva.