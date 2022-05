Una sfida che evoca vecchi ricordi. Come racconta Tuttosport, nella sessione di conclusioni in movimento dal limite dell’area, Allegri è passato in vantaggio e ha sfruttato ogni trucchetto, anche psicologico. Alla fine l’ha spuntata Vlahovic, stimolato dalla gara ed esaltato dal successo sul tecnico. "Mister, tu vuoi continuare a calciare finché non vinci...", la battuta del serbo rivolta al tecnico.