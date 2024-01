Non si placano le polemiche in casa Slernitana dopo la sfida persa contro la Juve nel turno precedente e dopo le dichiarazioni rilasciate da Inzaghi nella conferenza stampa odierna, anche il presidenteha voluto dire la sua in un lungoavvenuto ai microfoni di Repubblica."​Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare e sostituzione totale di questi arbitri. L’atteggiamento degli arbitri è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita successiva.. Ora è tardi. Scontro totale, noi non vogliamo più questi arbitri. Stiamo valutando anche una causa per danni".