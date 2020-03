2









Si allunga la lista dei giocatori della Juve che lasciano l'Italia per tornare nei propri Paesi e passare la quarantena insieme alle famiglie. Gli ultimi due sono Alex Sandro e Danilo, entrambi rientrati in Brasile così come qualche giorno fa aveva già fatto Douglas Costa tra le polemiche. Stesso destino è successo a Gonzalo Higuain, che ancora prima è volato in Argentina per assistere la madre malata lasciando così Torino come anche Pjanic (direzione Lussemburgo) e Khedira (volato in Germania). Il primo a dare il via è stato Cristiano Ronaldo, che prima ancora che scattasse l'allarme in tutto il mondo era tornato a Madeira, in Portogallo, per stare insieme alla famiglia e soprattutto vicino alla madre che si stava riprendendo da un ictus.