, per ora solo messo in stand-by e non ancora archiviato definitivamente.con l'Arsenal che attende il via libera della Juve dopo aver ottenuto il sì del giocatore, nuovi contatti attesi a inizio della prossima settimana ma prima servirà un sostituto ( leggi qu i).a costringere la Juve a spalancare un mercato che solo apparentemente ha provato a tenere chiuso.siamo sempre lì insomma. Ma i nomi non mancano così come i contatti per provare a trovare una soluzione.