March 1, 2020

La Curva Nord dell'Inter nel frattempo questa mattina era di nuovo in Lega Calcio a Milano, per un sit in di protesta.​ Già nella giornata di ieri, la decisione di rinviare Juventus-Inter aveva indispettito e non poco la tifoseria nerazzurra. La curva si era schierata contro la decisione, rivangando vecchie questioni e soprattutto l'era Calciopoli. Dalle parole sono poi passati ai fatti: in serata, i tifosi avevano appeso appendendo uno striscione polemico nei confronti degli organi calcistici: “Calciopoli… Ci risiamo?”. Questa mattina, la protesta continua: 'Vergognatevi', recita il nuovo striscione.